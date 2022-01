OnePlus 6 e 6T: annunciata la fine del supporto, non ci saranno più aggiornamenti

Gli ex top di gamma OnePlus 6 e 6T sono giunti alla fine del supporto software e del loro ciclo vitale: hanno ormai ricevuto l'ultimo update e non ci saranno più aggiornamenti. Ecco tutti i dettagli rilasciati dalla compagnia cinese, direttamente attraverso il forum.

OnePlus 6 e 6T sono giunti al termine del loro ciclo vitale e alla fine del supporto software

Tramite un post all'interno del forum di OnePlus, un membro dello staff legato alla OxygenOS ha confermato che l'ultima versione software rappresenta il punto di arrivo per la serie 6. Quindi la OxygenOS 11.1.2.2 è la versione finale e l'ultimo aggiornamento dedicato a OnePlus 6 e 6T: i due ex flagship hanno raggiunto la fine del supporto software e il termine del loro ciclo vitale.

Come sottolinea lo stesso membro dello staff del forum, entrambi i terminali hanno ricevuto ben 3 major update e più di 3 anni di aggiornamenti di sicurezza, per un totale di circa 60 closed beta e oltre 30 build open beta.

Come da copione OnePlus 6 e 6T non riceveranno Android 12 e la OxygenOS 12: i modelli più vecchi supportati saranno gli ex top di gamma della serie 7 (date un'occhiata all'elenco degli smartphone compatibili).

