OnePlus 10, come potrebbe essere? Un render lo immagina così

OnePlus 10 Pro è sicuramente uno degli smartphone più interessanti lanciati sul mercato in questo 2022, mentre restano le ombre sul modello base. Ad oggi abbiamo pochi elementi su OnePlus 10, ma in rete è venuto fuori un concept render che lo immagina in maniera realistica.

OnePlus 10: bumper meno generoso e due fotocamere?

Fonte: TechDroider

Come viene ipotizzato quindi OnePlus 10? Il render di TechDroider lo ritrae in un misto tra il modello Pro e Pixel 6, quindi con un bumper fotocamera che prende quasi tutta la parte superiore ma con una larghezza meno generosa rispetto al fratello maggiore. Il motivo sarebbe da ricondurre alla quantità di sensori integrati, che sarebbero in realtà due.

Alla luce di questo, che tipo di sensori potrebbe integrare? Considerando che almeno quello principale resterebbe da 50 MP, ci aspettiamo un ultra-grandangolare da 48 MP oppure sempre da 50 MP, rendendo il comparto più completo del previsto.

Chiaramente, non ci aspettiamo la qualità di cui si avvale il 10 Pro, forse anche a causa del possibile Dimensity 9000, ma comunque di buon livello. Inoltre, potrebbe anche essere una riproposizione di Realme GT 2, quindi differendo solo per il chipset.

Nell'attesa che il brand inizi a rivelare i dettagli relativi a questo smartphone, non ci resta che chiedervi: a voi piacerebbe un OnePlus 10 così? Oppure preferite il design del modello Pro? Fatecelo sapere nei commenti!

