Meizu sta pensando ad un mBlu simile ad iPhone 13

Meizu ha recentemente riportato in auge la gamma mBlu (o Blue Charme) con il modello 10, uno smartphone entry-level con buone specifiche. Pare però non sia finita qui, visto che è già nei piani un nuovo modello, che somiglierà moltissimo ad iPhone 13.

Meizu mBlu M2111: cosa sappiamo sul nuovo Blue Charm?

Design e specifiche tecniche

Come si presenta quindi il nuovo mBlu? Come anticipato in apertura, il design di questo smartphone è una copia bella e buona di iPhone 13/13 Mini, se non fosse che i sensori fotocamera sono tre invece che due. A questo, si aggiunge un display LCD da 6.52″ con risoluzione HD+ (come mBlu 10) e drop notch.

Il chipset, dalla certificazione TENAA per il modello mBlu M2111, non è ancora ben noto, ma essendo un Quad-Core ipotizziamo che possa essere un Unisoc. A questo si abbina un comparto memorie espandibile fino a 128 GB, quindi è ipotizzabile ce ne siano almeno 64 GB di storage presenti. La batteria sarebbe un modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 10W. Il comparto fotocamera includerebbe un sensore principale da 48 MP mentre la selfie camera sarebbe da 8 MP. Presente un jack da 3.5 mm.

Meizu mBlu N2111 – Prezzo e data di uscita

Meizu non ha ancora annunciato alcuna notizia in merito a questo smartphone mBlu, ma essendo già certificato, è probabile non sia troppo lontana la data di uscita. Per il prezzo, non ci aspettiamo un costo più alto dei 200€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il