Notebook con i3 di 10° a 230€? Prezzi imperdibili per MEDION su Amazon

Voglia di un nuovo laptop, magari spendendo poco e con una spedizione ultra-rapida? Allora i notebook MEDION in offerta con Amazon Prime sono di certo la soluzione più adatta: andiamo a vedere quali sono le promozioni disponibili per il mese di gennaio 2022!

Ecco le migliori offerte per i notebook MEDION su Amazon: si punta al ribasso!

Gli sconti del momento di Amazon per i portatili a marchio MEDION non decisamente golosi ed arrivano fino a -46% di risparmio. Si parte con il modello E14409, equipaggiato con processore Intel Core i3-1005G1 e dotato di 4 GB di RAM e 128 GB di storage SSD. Si tratta di una soluzione LCD da 14″, perfetta per la portabilità: il prezzo è al minimo storico! Si passa poi al laptop E4251, in questo caso mosso da un Intel Celeron N4020 e sempre con display da 14″. Per concludere, abbiamo MEDION E15301: a questo giro troviamo un processore AMD Ryzen R5-3500U, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, grafica Radeon, display da 15.6″ Full HD IPS.

Di seguito trovate i link all'acquisto con le migliori offerte del momento su Amazon – con spedizione Prime – per i notebook MEDION: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che si tratta di prezzi particolarmente golosi, quindi – se siete interessati – affrettatevi!

