Il look di Lenovo Legion Y90 non sarà per tutti, ma la ricarica sì

Prosegue la strada nel settore del gaming da parte di Lenovo: dopo il tablet Legion Y700 (e forse una console portatile) prepara il debutto di Lenovo Legion Y90. Assistiamo quindi a un cambio di denominazione per la famiglia dei gaming phone, apparentemente abbandonando la dicitura “Duel” negli smartphone. Come annunciato dall'azienda, la serie Legion sarà caratterizzata da tre dispositivi e quindi tre sigle: smartphone e doppia cifra, tablet e tripla cifra (come il succitato Y700) e notebook a quadrupla cifra (come il laptop Y9000P). Cambi di nome a parte, vediamo quali saranno le sue caratteristiche.

Aggiornamento 12/01: la certificazione di Lenovo Legion Y90 ce ne svela la potenza di ricarica rapida. Trovate tutte le novità nella sezione “Hardware” presente qui sotto.

Lenovo Legion Y90: tutto quello che sappiamo sul nuovo smartphone da gaming

Design e display

Dopo l'alone di mistero iniziale, la casa cinese ha finalmente alzato il sipario sul design di Lenovo Legion Y90. Frontalmente abbiamo uno schermo piatto con cornici standard ma la vera sorpresa è localizzata sul retro. Il terminale adotta uno stile tamarro tanto quanto il fratello maggiore Phone Duel, con un modulo fotografico posizionato al centro della scocca (in vetro, con frame perimetrale in metallo). La zona centrale del dispositivo ospita sia la fotocamera che una luce LED RGB ed il logo LEGION. Da notare la presenza di due prese d'aria, per migliorare la dissipazione del calore (specialmente durante le fasi di gioco).

Tra gli altri dettagli svelati, abbiamo la presenza di una doppia porta USB Type-C (ne riparleremo nella sezione “Hardware”).

Passando al display, sappiamo che sarà un'unità AMOLED HDR da 6,92″ Full HD+, un pannello Samsung E4 con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz. Oltre alla calibrazione cromatica, sarà uno schermo con certificazione anti-blu per la protezione degli occhi e immaginiamo sensore ID integrato.

Hardware e fotocamera

Nonostante sia il nuovo gaming phone della compagnia, Lenovo Legion Y90 sembra che non proporrà un comparto hardware all'ultimo grido. Dentro si vocifera ci sarà uno Snapdragon 888, lo stesso SoC a 5 nm visto su Lenovo Legion 2, quindi con una CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 660. Non conosciamo ancora la batteria, ma sappiamo che ci sarà la ricarica rapida a 68W.

Il motivo per cui non sarebbe presente il più recente Snapdragon 8 Gen 1 non è ancora chiaro, ma posso avanzare due ipotesi. La prima è che Lenovo abbia preferito mantenere un profilo più basso in termini di prezzo. La seconda potrebbe essere legata ai problemi di temperature che sono comparsi con il più recente SoC Qualcomm, e quando si parla di smartphone da gaming il fattore temperature è maggiormente considerato.

A tal proposito, Lenovo ci fa sapere che sarà introdotto la tecnologia Double Engine Air Cooling. Al suo interno sarà presente un impianto di dissipazione con doppia ventola, in grado di mantenere la temperature a 38,9°C anche dopo 20 minuti di gaming a 120 fps. Sicuramente non mancheranno altre feature dedicate al mondo videoludico. Pensiamo alla presenza di tasti laterali per aggiungere controlli fisici, così come la presenza di vari accessori per espanderne le capacità di utilizzo.

Non sappiamo ancora quale sarà la fotocamera di Lenovo Legion Y90, ma immaginiamo che il reparto multimediale continuerà a includere gli speaker stereo ma non l'ingresso mini-jack.

Prezzo e data d'uscita

La presentazione del Lenovo Legion Y90 avrà luogo l'8 gennaio, cioè i giorni in cui si terrà il CES 2022 di Las Vegas. Probabile, quindi, che all'evento statunitense ci sarà anche l'azienda con tutte le sue novità dedicate al gaming, smartphone compresi. Per il momento, però, non abbiamo informazioni legate al prezzo.

