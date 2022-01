Lenovo Legion Phone 3 Elite/Pro svelato, fra foto e specifiche

Prosegue la strada nel settore del gaming da parte di Lenovo: dopo il tablet Legion Y700 (e forse una console portatile) prepara il debutto di Lenovo Legion Phone 3 Elite/Pro. Assistiamo quindi a un cambio di denominazione per la famiglia dei gaming phone, abbandonando la dicitura “Duel” negli smartphone. Tuttavia, in Cina dovrebbe essere commercializzato come Lenovo Legion Y90. Come annunciato dall'azienda, la serie Legion sarà caratterizzata da tre dispositivi e quindi tre sigle: smartphone e doppia cifra, tablet e tripla cifra (come il succitato Y700) e notebook a quadrupla cifra (come il laptop Y9000P). Cambi di nome a parte, vediamo quali saranno le sue caratteristiche.

Aggiornamento 26/01: un nuovo leak ci svela immagini e scheda tecnica di Lenovo Legion Phone 3 Elite/Pro. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Lenovo Legion Phone 3 Elite/Pro: tutto quello che sappiamo sul nuovo smartphone da gaming

Design e display

Dopo l'alone di mistero iniziale, la casa cinese ha finalmente alzato il sipario sul design di Lenovo Legion Phone 3 Elite/Pro. Frontalmente abbiamo uno schermo piatto con cornici standard ma la vera sorpresa è localizzata sul retro. Il terminale adotta uno stile tamarro tanto quanto il fratello maggiore Phone Duel, con un modulo fotografico posizionato al centro della scocca (in vetro, con frame perimetrale in metallo).

La zona centrale del dispositivo ospita sia la fotocamera che una luce LED RGB ed il logo LEGION. Da notare la presenza di due prese d'aria, per migliorare la dissipazione del calore (specialmente durante le fasi di gioco). Tra gli altri dettagli svelati, abbiamo la presenza di una doppia porta USB Type-C.

Passando al display, sappiamo che sarà un AMOLED da 6,92″ Full HD+, un pannello Samsung E4 HDR con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz. Oltre alla calibrazione cromatica e tecnologia Pixelworks, sarà uno schermo con certificazione anti-blu per la protezione degli occhi, sensore ID integrato e luminosità fino a 1.300 nits. Il tutto in dimensioni che sarebbero pari a 176 x 78,8 x 10,5 mm e un peso di 268 g.

Hardware e fotocamera

Il gaming phone Lenovo Legion Phone 3 Elite/Pro punta sicuramente al rinnovamento e questo porta, come mostrato dalla scheda tecnica venuta fuori da un leak, alla presenza dell'ultimo chipset di Qualcomm, cioè Snapdragon 8 Gen 1. Il comparto memorie dovrebbe regalare molte soddisfazioni, visto che sembra avere fino a 18 GB di RAM espandibili di altri 4 GB virtuali, potendo arrivare fino a 22 GB di RAM complessivi.

La vera novità sarebbe rappresentata dallo storage. Mentre il modello Elite avrebbe tagli da 12/256 GB LPDDR5 e UFS 3.1, quello Pro li avrebbe da 12/256 GB e 18/512 GB con anche una seconda memoria SSD da 128 GB. Proseguendo, avremmo una doppia batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida a 68W.

A tal proposito, Lenovo ci fa sapere che sarà introdotto la tecnologia Double Engine Air Cooling. Al suo interno sarà presente un impianto di dissipazione con doppia ventola, in grado di mantenere la temperature a 38,9°C anche dopo 20 minuti di gaming a 120 fps. Sicuramente non mancheranno altre feature dedicate al mondo videoludico. Pensiamo alla presenza di 8 tasti aggiuntivi: 4 tasti laterali a ultrasuoni, 2 tasti posteriori capacitivi e 2 tasti a pressione nel display. Ma anche la presenza di vari accessori per espanderne le capacità di utilizzo. Presente inoltre un motore della vibrazione dual HaptiX a doppio asse-X.

Secondo i leak, la doppia fotocamera di Lenovo Legion Phone 3 Elite avrà sensori da 64+13 MP e il Pro da 64+16 MP, mentre la selfie camera sarebbe per entrambi da 44 MP. Immaginiamo che il reparto multimediale continuerà a includere gli speaker stereo Dolby Atmos ma non l'ingresso mini-jack.

Prezzo e data d'uscita

Un primo assaggio del Lenovo Legion Phone 3 Elite/Pro ha avuto luogo l'8 gennaio, durante il CES 2022 di Las Vegas. In quell'occasione, il brand ha dato modo di far conoscere il proprio dispositivo agli esperti del settore. Tuttavia, lo smartphone non è stato ancora presentato sul mercato e, sebbene non ci siano conferme, abbiamo forse quella che è la data di uscita.

Infatti, da un teaser per l'apertura dei test del nuovo telefono, sul display dello stesso appare una data precisa, cioè il 23 marzo. Considerando che il Beta Testing avverrà in febbraio, è molto probabile che quella possa poi diventare la data di presentazione.

