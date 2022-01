In Prova con Giz: entra nel club delle anteprime e diventa protagonista delle nostre recensioni!

Le recensioni sono da sempre una parte fondamentale del mondo tech e di GizChina.it ma ottenere il giudizio “perfetto” è ovviamente impossibile. Noi abbiamo deciso di provarci con ancora più forza ed entusiasmo e di rendere le nostre recensioni ancora più complete: ma come? Grazie a voi e al vostro aiuto, con il nuovo progetto In Prova con Giz. Volete saperne di più? Allora continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli!

In Prova con GIZ: ecco tutti i dettagli del nostro nuovo progetto dedicato alle recensioni

Ma in cosa consiste il nostro nuovo progetto In Prova con Giz e come fare per partecipare? Abbiamo deciso di dare un taglio più social ed interattivo alle nostre recensioni, mettendo al centro voi utenti insieme ai vostri dubbi, richieste, consigli. Un luogo di scambio dove poterci confrontare con voi in modo da realizzare recensioni ancora più complete ed affidabili, in grado di rispondere alla reali esigenze degli utenti. Per questo motivo è nato il nostro nuovo canale Telegram In Prova con Giz: durante la prova di smartphone e prodotti tech, i recensori di GizChina.it si interfacceranno con gli appassionati offrendo feedback e spunti, con immagini, benchmark, sample foto e quant'altro.

In questo modo gli stessi utenti potranno commentare ed offrire a loro volta un feedback: ci saranno quindi spunti per domande e curiosità, il tutto direttamente in corso d'opera.

Lo scopo è quello di realizzare recensioni che siano davvero user friendly, ossia che vadano incontro alle esigenze e alle necessità degli utenti, in base alle loro richieste. Sapere quali sono le cose che interessano agli appassionati tech e ai semplici curiosi, le necessità rispetto ai dispositivi: in questo modo sarà possibile avere una panoramica ancora più precisa e “realistica” di un prodotto.





Quali saranno i dispositivi interessati dal nostro progetto? Niente paura perché potrete partecipare attivamente alle recensioni sia per i top di gamma che per prodotti “minori” o più particolari, come nel caso dei gadget Xiaomi. In questo momento sono in prova per la recensione sia Xiaomi 12 e 12 Pro che Realme GT Neo 2: si tratta di tre smartphone in grado di attirare un bel po' di attenzione! Tra i futuri terminali da provare vi segnaliamo che nei prossimi giorni arriveranno anche OnePlus 10 Pro, OPPO Find N ed iQOO 9 Pro!

Volete saperne di più e iscrivervi al nostro nuovo canale Telegram In Prova con Giz? Allora eccovi serviti con il link dedicato!

