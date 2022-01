Huawei P50 Pro e P50 Pocket Global: spunta a sorpresa la data di uscita

Presentati nel bel mezzo dell'estate, Huawei P50 e P50 Pro sono rapidamente scomparsi dai radar dei media occidentali e per un bel po' non si è parlato di una possibile versione Global. Diversamente dal passato, a questo giro i flagship Huawei sono stati svelati unicamente per il mercato asiatico, a causa delle limitazioni imposte dal ban USA. Anche per questo, i top di gamma sono stati presentati unicamente nelle varianti 4G, uno smacco non da poco per una compagnia che si è sempre fregiata delle sue innovazioni a tema 5G. Non si sa quando (e se, a questo punto) saranno presentati le varianti con connettività di ultima generazione, ma finalmente si comincia a parlare di un possibile debutto internazionale.

Aggiornamento 08/01: Huawei P50 Pro e P50 Pocket Global hanno una data di uscita, dopo qualche tempo dal loro lancio in Cina. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Il lancio di Huawei P50 Global è nei piani dell'azienda ma l'attesa è ancora “lunga”

Da più fronti, infatti, si è puntato il dito verso il 21 ottobre come data X per la presentazione della tanto attesa famiglia Huawei P50 Global. Questo perché l'azienda ha organizzato un evento occidentale per tale data nella città di Vienna. A guidare il keynote sarà Derek Yu, presidente della divisione europea di Huawei. Tuttavia l'evento ha portato tante novità (come il terminale Nova 9 e gli indossabili Watch GT 3 e Watch Fit Mini), ma dei modelli della serie P50 nemmeno l'ombra.

Inoltre in questo periodo abbiamo anche un altro grande assente: solitamente siamo abituati ad assiciare l'autunno alla famiglia Huawei Mate, ma sappiamo che per Mate 50 se ne riparlerà nel corso del 2022. Non potendo più competere allo stesso livello delle rivali nel mercato smartphone, Huawei ha deciso di restringere il numero di top di gamma lanciati annualmente. Anche per questo, la serie Huawei P60 dovrebbe vedere la luce non prima del 2023, seppur la situazione ban potrebbe migliorare (se non peggiorare).

Ma ora i riflettori sono puntanti su Huawei P50 Global e su una domanda: quando arriverà il flagship in versione internazionale? Stando a quanto riportato dai colleghi di TechRadar, durante un briefing dedicato a Nova 9 la compagnia cinese avrebbe confermato in via “ufficiale” l'arrivo della sua gamma di smartphone top per il mercato internazionale. Tuttavia sembra che il debutto slitterà direttamente al 2022; mancano dettagli sul periodo preciso e soprattutto sui mercati di riferimento.

Non vi sono certezze, ma è probabile che Huawei P50 e P50 Pro Global arrivino in Europa: tuttavia per una data bisognerà pazientare ancora. Infine segnaliamo che per ora manca un annuncio ufficiale da parte di Huawei, quindi è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa che la casa cinese si decisa a battere un colpo.

Huawei P50 Pro Global, qualcosa si muove: spunta sullo store in Malesia | Aggiornamento 10/12

Piccoli passi verso l'uscita Global dei top gamma 2021 Huawei. Infatti, dal sito malesiano dell'azienda, abbiamo la comparsa di P50 Pro per la prima volta fuori dalla Cina, con molte possibilità che il lancio non sia affatto lontano. Certo, si tratta ancora di una distribuzione asiatica, ma le speranze riposte verso un'uscita internazionale del dispositivo non erano poi molte per questi mesi, quindi è un bel segnale.

Niente P50, Huawei porterà solo i modelli Pro e Pocket nel mercato Global | Aggiornamento 08/01/2022

Dopo l'aver visto i possibili prezzi per l'Europa di Huawei P50 Pro e P50 Pocket, spunta ora, in via ufficiale, la data di uscita nel primo mercato al di fuori dalla Cina. Dal sito malesiano del brand infatti, abbiamo notizia che il prossimo 12 gennaio 2022 saranno presentati entrambi i telefoni. Questo è sicuramente un primo approccio di Huawei con la sua serie flagship a tutti gli altri paesi, ma immaginiamo si sia scelto di iniziare comunque dall'Asia per una questione di distribuzione e preferenza di mercato. Curioso il fatto che non è presente P50 nel conto, segnale che si punterà al massimo delle potenzialità da offrire.

