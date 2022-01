Huawei: il primo con camera 108 MP sarà Nova 9 SE?

In attesa dell'arrivo ufficiale della serie Huawei P50 nel mercato Global, sono venute fuori notizie in merito ad un nuovo smartphone. Infatti, dal TENAA abbiamo notizia di un dispositivo Huawei Nova, magari il possibile 9 SE, il primo del brand con camera da 108 MP, ma sempre con connettività 4G.

Huawei Nova (9 SE?): tutto sullo smartphone con fotocamera 108 MP

Design e specifiche tecniche

Il nuovo dispositivo con nome in codice JLN-AN00 si presenta identico ai modelli della serie Nova 9 (riportando anche il logo della gamma in basso) e sarà presentato nelle colorazioni in blu, bianco e nero. Non è difficile possa essere la versione SE della serie, che effettivamente manca all'appello. Oltre a questo, possiamo conoscere le caratteristiche del display, visto che si ritrova un pannello flat da 6.78″ LCD con risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel). Come tradizione del TENAA, non è presente l'entità del refresh rate, ma non è escluso possa essere a 120 Hz.

Passando alle specifiche hardware, abbiamo un chipset da 2.4 GHz, che molto probabilmente possiamo ricondurre allo Snapdragon 778G, proprio come Nova 9, se non proprio il 778G+, ad oggi presente solo su Honor 60 Pro. Per lo storage, sembra ci siano 8 GB RAM e 128/256 GB di storage. Ciò che lo contraddistingue, inoltre, è il fatto che mantenga la connettività 4G, per le note restrizioni commerciali. Guardando poi alla batteria, abbiamo un modulo da 3.900 mAh e 66W per la ricarica, certificata 3C. Il sensore d'impronte è poi posto sul lato. Il sistema operativo non poteva esser altro che HarmonyOS.

Lato fotocamera abbiamo la vera novità per il brand: infatti, sarà dotato di 4 sensori di cui uno da 108 MP, il primo di Huawei, seguito da altri tre da 8+2+2 MP. Per la selfie camera, è presente invece un sensore da 16 MP.

Huawei Nova (9 SE?) – Possibile prezzo e data di uscita

Dopo aver appurato che sarà uno smartphone della gamma Nova, manca però all'appello il possibile prezzo ed anche una presunta data di uscita, ma possiamo farcene comunque un'idea. Considerando la scheda tecnica, è facile aspettarsi che possa costare intorno ai 250-300€, mentre per il periodo di presentazione, è probabile che tra febbraio e marzo scopriremo cosa si cela dietro a Huawei JLN-AN00.

