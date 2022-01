Honor 60 SE si testa su Geekbench: prime specifiche svelate

La serie Honor 60 è stata presentata poco prima della fine del 2021, ma mancava all'appello una versione SE. Il modello in questione si presenta come un mid-range con tutti i crismi, così come ci mostrano le sue specifiche tecniche.

Honor 60 SE: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Se volessimo partire dal design di Honor 60 SE, ad oggi non abbiamo indicazioni, però ce lo aspettiamo simile agli altri due della serie, come è stato anche per il 50 SE. A questo immaginiamo faccia seguito un display non curvo ma comunque Full HD+ e alto refresh rate. Ciò che ad oggi possiamo dare quasi per “certo” è l'hardware.

Infatti, da Geekbench è arrivato il test del modello GIA-AN00, che corrisponde proprio a questo smartphone, che si avvale dunque di un chipset MediaTek Dimensity 900 accompagnato da almeno 8 GB RAM. A questo, aggiungiamo poi la certificazione per la ricarica rapida a 66W. Nota di “disappunto” è la presenza di Android 11 lato software. Non si conoscono dettagli in merito alla fotocamera.

Honor 60 SE – Possibile prezzo e data di uscita

Quando aspettarsi la data di uscita del 60 SE? Sebbene non vi siano basi concrete, possiamo ipotizzare che il dispositivo possa debuttare a marzo 2022 o comunque, sempre dopo la prima metà di febbraio. Per il prezzo, va considerato un range tra i 300€ e i 350€ al cambio.

