Dove comprare il pieghevole Huawei P50 Pocket

Voglia di uno smartphone compatto? Ovviamente in questo periodo è impossibile non pensare a Xiaomi 12, ma se cercate qualcosa di più particolare allora potete virare sull'ultimo gioiello di Huawei. Il primo pieghevole a conchiglia del colosso cinese non lascia niente al caso ed arriva con un look accattivante e specifiche stellari: ecco dove comprare Huawei P50 Pocket, il nuovo flagship pieghevole del momento!

Aggiornamento 27/01: il pieghevole a conchiglia di Huawei arriva finalmente in Italia. Trovate il link all'acquisto direttamente all'interno dell'articolo.

Huawei P50 Pocket: dove comprare il primo flip phone del brand

Il nuovo Huawei P50 Pocket arriva con un design ampiamente collaudato ma riesce ad introdurre svariate novità. Anche se lo stile lo conosciamo bene grazie ad un flagship del calibro di Samsung Galaxy Z Flip 3, in questo caso abbiamo un look rivisitato, un display posteriore circolare (perfetto per gli autoscatti) ed un'inedita fotocamera Ultra Spectrum. Grazie a questo particolare sensore è possibile cimentarsi nella modalità Fluorescence Photography, capace di immortalare contenuti e dettagli che non possono essere visti ad occhio nudo. Passando a caratteristiche più “normali”, il flagship è mosso dallo Snapdragon 888 in versione 4G, con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Un bestione di potenza, con tanto di ricarica rapida da 40W (ed una batteria da 4.000 mAh). Curiosi di scoprire il nuovo flip phone? Allora bando alle ciance e continuate a leggere per scoprire dove comprare Huawei P50 Pocket!

Store ufficiale

Il pieghevole a conchiglia di Huawei è arrivato in Italia e viene proposto dallo store ufficiale.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è HarmonyOS basato su Android 11, ovviamente in versione China (in lingua cinese, inglese, spagnolo, tedesco e francese, in base a quanto riportato dallo store). Vi ricordiamo che non è possibile usufruire dei servizi Google. Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

