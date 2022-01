Doogee V20 è il primo rugged con Second Display: data d’uscita e prezzo svelati

Dopo vari teaser e conferme ufficiali in merito al prossimo smartphone ultra-resistente di Doogee, finalmente la compagnia cinese si è decisa ad alzare il sipario. Il prossimo Doogee V20, il primo rugged al mondo dotato di Second Display posteriore, ha una data di presentazione e siamo decisamente curiosi di mettere le mani sul dispositivo, vista la sua particolare natura.

Doogee V20 è il primo rugged con Second Display è sta arrivando

Rispetto al precedente modello V10 (potete dare un'occhiata al confronto tra i due smartphone), l'ultimo arrivato introduce varie novità. Per prima cosa Doogee V20 adotta un display Samsung AMOLED da 6.43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con un punch hole per la selfie camera. Sul retro del terminale, accanto al modulo fotografico, trova spazio un display secondario da 1.05″, perfetto per visualizzare orario, notifiche, chiamate, batteria ed i controlli della musica. Il cuore del nuovo V20 è un chipset octa-core (il Dimensity 700, secondo quanto riportato dalla pagina su AliExpress), accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, con la possibilità di espandere la memoria fino a 512 GB tramite schedina.

Lato batteria è presente all'appello un'unità da 6.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Inoltre il dispositivo è dotato di ricarica wireless da 15W. Per il comparto fotografico abbiamo un sensore principale da 64 MP con un grandangolo da 8 MP ed un modulo da 20 MP dedicato alla visione notturna (ma per saperne di più dovremo attendere ulteriori dettagli). Frontalmente trova spazio una selfie camera da 16 MP.

Infine, segnaliamo che oltre ad essere resistente ad acqua e polvere, Doogee V20 è dotato anche di certificazione MIL-STD-810G: significa che il rugged phone è adatto anche alle temperature più estreme e che ha superato un serie di test di resistenza di grado militare.

La data d'uscita del nuovo rugged Doogee V20 è fissata per il prossimo 21 febbraio: il dispositivo verrà lanciato su AliExpress al prezzo di listino di 399$, tuttavia sarà possibile acquistarlo in sconto a 299$ (ma solo per i primi 1000 utenti). Per ulteriori dettagli sullo smartphone vi rimandiamo al sito ufficiale del brand cinese.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il