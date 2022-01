Le cover Hama per la serie Huawei P40 costano solo 1€

Con il lancio del nuovo P50 Pro in Italia arriva una simpatica occasione se siete in possesso di un modello della serie Huawei P40: le cover Hama sono in offerta lampo ad un prezzo assurdo da Unieuro! Basteranno pochi spiccioli per portarsi a casa una custodia nuova di zecca.

Cover Hama per Huawei P40, P40 Pro e P40 Lite: promozione Unieuro a -95%

Grazia a questa promozione targata Unieuro, le cover Hama per Huawei P40, P40 Pro e P40 Lite scendono ad un prezzo super: 0.99€ per portasi a casa una custodia per il proprio dispositivo. Si tratta di un'occasione ghiotta: alla fine le custodie proposte sono abbastanza semplici ma perché non risparmiare sull'acquisto di una nuova cover quando si presenta la possibilità?

Vi segnaliamo che la spedizione costa 4.99€ quindi è consigliabile accorpare l'ordine con qualche altro prodotto che vi interessa. In alternativa è possibile selezionare il ritiro in negozio gratuito, nel caso abbiate un punto vendita Unieuro vicino a voi.

Di seguito trovate il link all'acquisto con le varie cover per la serie P40 di Huawei: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Huawei (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Unieuro, MediaWorld. eBay ed altri store, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il