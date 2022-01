Come vedere chi ha visualizzato un messaggio in un gruppo WhatsApp o Telegram

La nostra serie di guide base per neofiti (o per rinfrescare la memoria dei più esperti) si arricchisce oggi con un trucco che non tutti conoscono o che semplicemente è passato inosservato dato che non abbiamo mai avuto la necessità di utilizzarlo. Andiamo a scoprire come fare per vedere chi ha visualizzato e letto un messaggio che abbiamo inviato in un gruppo WhatsApp o Telegram: si tratta di due metodi simili e semplicissimi da utilizzare.

Ecco come fare per vedere chi ha letto un messaggio in un gruppo WhatsApp o Telegram

Le applicazioni di messaggistica per eccellenza sono loro, WhatsApp e Telegram. Simili in alcuni aspetti, ma diversissimi per altri: tuttavia sono tantissime le persone che utilizzano entrambe! Quale che sia la vostra app preferita per messaggiare con gli amici e con i colleghi, a volte abbiamo la necessità di vedere chi ha visualizzato e letto un nostro messaggio in un gruppo di WhatsApp o di Telegram: se questo è il motivo per cui state leggendo, ecco come fare.

Ecco come vedere chi ha letto i tuoi messaggi in un gruppo WhatsApp o Telegram. WhatsApp Per quanto riguarda WhatsApp, per vedere chi ha letto un vostro messaggio inviato in un gruppo, aprite la chat che vi interessa, scegliete un messaggio e tenete premuto sullo stesso per alcuni secondi. Cliccate sui tre puntini in alto a destra e scegliete Info. In questo modo potrete scoprire chi sono i partecipanti del gruppo che hanno visto il messaggio, insieme alla data e l'orario. Telegram Per vedere chi ha visualizzato e letto un vostro messaggio in un gruppo Telegram, entrate nella chat che preferite e effettuate un semplice tocco (senza la necessità di tenere premuto) sul messaggio. Comparirà un piccolo menù e in alto ci sarà l'elenco degli utenti che hanno letto; cliccateci sopra per espanderlo. Per proteggere la privacy le visualizzazioni vengono salvate solo per 7 giorni, quindi tenetelo a mente.

Come avete visto, in entrambi i casi si tratta di passaggi semplicissimi, alla portata di tutti. Nonostante ciò può sempre capitare di perdersi qualche dettaglio, inoltre si tratta di funzionalità che non tutti conoscono. Speriamo che la nostra guida vi sia stata d'aiuto e se volete sapere come effettuare il backup dei messaggi di WhatsApp e Telegram, anche in questo caso abbiamo un pratico tutorial.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il