Vi siete mai chiesti come salvare i messaggi vocale, magari come farlo su Telegram? In questa guida vi spieghiamo come creare un file audio proprio dalla chat vocale del sistema di messaggistica, così da poterli avere sempre a disposizione.

Come salvare messaggi vocali su Telegram su iOS, PC, Android

Prima di spiegarvi i vari passaggi per salvare i vostri messaggi vocali su Telegram, bisogna fare una premessa: il file audio creato è in formato .ogg, quindi un formato non troppo comodo per molti usi comuni che si fanno con questo tipo di contenuti. Ma non temete, visto che in seguito vi spiegheremo anche come convertirli in MP3. Di seguito trovate il procedimento per iOS, PC (anche Mac) e Android.

Come salvare i messaggi vocali su Telegram iOS Se avete un iPhone o un iPad, il procedimento per scaricare i messaggi vocali non è poi così difficile, però richiede un paio di passaggi. Anzitutto, bisogna selezionare il file che si vuole salvare, tenendo premuto, per poi cliccare sull'opzione di invio (l'icona che trovate al centro) e poi selezionare Salva su File e poi scegliere la destinazione per dove inviarlo. Come salvare i messaggi vocali su PC e Mac Dall'applicazione Desktop di Telegram per PC e Mac, abbiamo probabilmente il modo più semplice per salvare i messaggi vocali in file audio. Infatti, bisognerà andare sul file scelto, cliccare sul tasto destro e poi “Salva Come” e vi comparirà la destinazione dove dovrete scaricare il vostro audio. Come salvare i messaggi vocali su Android Sfortunatamente, a differenza di WhatsApp, su Android non è possibile salvare i messaggi vocali di Telegram, ma l'unica soluzione è crearli e poi salvarli sul PC. Potete sicuramente creare file audio dal PC e poi scaricarli sul vostro dispositivo, ma non ne potete creare uno dal messaggio stesso. Un peccato.

Dopo aver spiegato quindi come salvare i messaggi vocali, dobbiamo ora indicarvi applicazioni e siti per convertire i file .ogg creati in MP3, così da rendere più semplice l'utilizzo. Di seguito ne trovate una selezione, una per Android, una per iOS ed un sito web per PC/Mac. Se volete conoscere un'altra interessante guida per Telegram, vi lasciamo quella per trasformare un video in una GIF.

Media Convert | iOS | Download

Audio Converter – MP3 Cutter | Android | Download

Convertio | Sito Web | PC/Mac

