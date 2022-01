Come inserire il Green Pass sul vostro Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme, Huawei e iPhone

Se in questo periodo vi siete chiesti come avere la certificazione verde a portata di mano, in questa guida vi illustreremo come inserire il Green Pass sui vostri smartphone Android e iOS. Infatti, su Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme, Huawei e iPhone, è possibile avere il vostro certificato comodamente sul display e per farlo, possiamo utilizzare vari metodi.

Come inserire il Green Pass a portata di mano su smartphone Android e iOS

Come possiamo quindi inserire il Green Pass sui nostri smartphone Android e iOS? La procedura può essere fatta in molti modi ed è bene ricordare che già su applicazioni come Immuni e IO, fornite dallo Stato, potete trovare la vostra certificazione verde. Queste applicazioni non hanno però un widget utile o comunque una funzione per utilizzarlo tramite NFC come se fosse una card di pagamento.

La soluzione c'è e si chiama StoCard, una comoda applicazione di raccolta carte che è storicamente nota per le card fedeltà dei vari supermercati, ma che ora ha un'utilità davvero importante. Quindi cosa bisogna fare per avere il Green Pass su StoCard? Anzitutto, bisogna scaricare l'applicazione dedicata aggiornata all'ultima versione e poi seguire passaggio per passaggio i vari metodi utili per Android (compreso Huawei) e iOS.

Come scaricare l'applicazione StoCard A seconda se abbiate uno smartphone Android, Huawei o iOS, bisognerà scaricare l'applicazione Stocard tramite Google Play Store, Huawei AppGallery o App Store di Apple. Come inserire il Green Pass su StoCard per Android e come widget Per poter inserire il Green Pass su StoCard sugli smartphone Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus e altri, una volta scaricata l'applicazione, bisogna anzitutto iscriversi al servizio (gratuitamente). Poi, bisogna cliccare su Aggiungi Carta e andare su Certificazione Verde, scansionare il QR Code del vostro Green Pass (oppure inserendo l'Identificativo Univoco del Certificato, lo trovate su Immuni) ed il gioco sarà fatto.

Ma dicevamo che potevamo averlo in tutta comodità senza aprire l'app e quindi questo vuol dire che vi spieghiamo come creare il widget StoCard: bisogna tener premuto sulla home e poi selezionare quello della grandezza che più vi aggrada e lo avrete lì pronto all'uso. Come inserire il Green Pass su StoCard per iPhone e come averlo su Wallet e Widget Se avete un iPhone, non dovrete temere di non poter inserire il Green Pass anche sul vostro dispositivo iOS e soprattutto, anche qui l'app StoCard vi viene incontro. Infatti, come per Android, una volta scaricata l'app e fatto l'accesso, dovrete andare sull'icona “+” e selezionare Certificazione Verde.

Fatto questo, dovrete scansionare sempre il codice QR personale ed il gioco è fatto. Ora, per averlo sia sul Wallet che come Widget, vi basterà cliccare sui tre puntini in alto a destra e cliccare su “Aggiungi su Wallet“, mentre per il widget questo va scelto tenendo premuto sulla home e selezionando la misura che più vi aggrada. Come inserire il Green Pass su StoCard su Apple Watch Per chi cerca la comodità del Green Pass anche sul proprio Apple Watch, per inserirlo da StoCard vi basterà mettere la Certificazione Verde sul Wallet con la procedura poco sopra e ve lo ritroverete anche sullo smartwatch. Esso sarà visualizzabile anche quando non connesso tramite Bluetooth.

Questi erano i procedimenti utili per avere sempre a portata di mano la Certificazione Verde. Questa procedura è valida per tutti gli smartphone in quanto basta essere compatibili con l'app StoCard (e oggi è impossibile non averla), che ha sicuramente semplificato la vita a tutti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il