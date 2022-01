Come evitare code in farmacia, banca, negozi e perfino al Comune con ufirst

In un periodo particolare come quello in cui stiamo vivendo adesso è importante evitare code ed assembramenti e grazie ad una comoda applicazione ora è possibile risolvere questo intoppo con un semplice click. Andiamo a vedere come funziona ufirst e come fare per evitare code in farmacia, banca, nei negozi e in alcuni casi perfino al Comune! Più comodo di così!

Come funziona ufirst, l'applicazione per evitare code in farmacia, banca, Comune e negozi

Il trucco per evitare le file è utilizzare ufirst, una pratica applicazione (semplicissima da utilizzare) che consente di prenotare un appuntamento in un lampo. In questo modo ogni utente avrà il suo orario e si eviterà di creare situazioni a rischio; volendo prendere il tutto più alla leggere, con quest'app è possibile ridurre notevolmente la noia dell'attesa.

1 di 3

Dotato di un'interfaccia pulita e chiara, l'applicazione vi permetterà di selezionare la città che vi interessa e di visualizzare tutti i servizi disponibili. Ma entriamo più nel dettaglio e andiamo a vedere passo passo come evitare code con ufirst, una manna dal cielo per sfuggire file e contrattempi noiosi in farmacia, banca e negozi.

Come prenotare un appuntamento tramite l'app

Andiamo a vedere tutti i passaggi per prenotare un appuntamento tramite l'app ufirst: ecco come funziona e come fare! Scaricare l'app ufirst Per prenotare un appuntamento presso una delle strutture di ufirst non dovrete far altro che scaricare l'applicazione per Android e iOS tramite lo store di Google o quello di Apple (trovate i link direttamente a fine articolo). Effettuare la registrazione Se volete potete effettuare la registrazione cliccando in basso a destra (Profilo) e poi Accedi. Ora scegliete Registrati; potrete iscrivervi gratuitamente tramite Google, Facebook, Microsoft oppure email. Prenotare un appuntamento Ora recatevi nella sezione Esplora e scegliete di geolocalizzarvi oppure impostate la vostra città manualmente. Comparirà una sfilza di strutture partner di ufirst tra cui banche, farmacie, negozi di operatori telefonici, biglietterie Trenitalia e tanto altro. In base alla vostra città saranno presenti anche alcuni Comuni, ospedali e perfino Università. Selezionate un servizio ed effettua la prenotazione lasciando il vostro nome e il numero di telefono. Inoltre è possibile scegliere il giorno e l'orario per fissare un appuntamento tra quelli proposti dalla struttura. Disdire un appuntamento Tutti i vostri appuntamenti saranno presenti nella sezione Prenotazioni. Se volete disdirne uno non dovrete far altro che selezionarlo ed eliminarlo tramite l'apposita icona a forma di cestino presente nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Nel caso in cui non ricordiate un appuntamento niente paura: ogni prenotazione può essere controllata senza alcun problema nella sezione Prenotazioni. Inoltre riceverete una notifica dall'app 30 minuti prima di un appuntamento; ciliegina sulla torta, riceverete una notifica anche il giorno prima di una prenotazione.

Come scaricare ed installare ufirst | Download

Ovviamente ufirst si comporta come una semplice applicazione per il vostro smartphone: non dovrete far altro che scaricarla direttamente tramite l'App Store di Cupertino oppure il Play Store di Google. Di seguito trovate il link al download di entrambe le versioni.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il