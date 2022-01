Come aggiungere MagSafe su smartphone Android

La tecnologia MagSafe, che non si basa altro che sul supporto magnetico installato in uno smartphone, è come sappiamo una prerogativa Apple e soprattutto dei suoi iPhone, con un recente ritorno sui MacBook Pro. Ma vi siete mai chiesti se si potesse integrare anche sugli smartphone Android? Se vi foste mai fatti questa domanda, nella seguente guida vi diamo alcuni suggerimenti su come aggiungere il supporto o la ricarica magnetica, in stile MagSafe, sugli smartphone Android come Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus e tanti altri.

Come aggiungere il supporto magnetico MagSafe su smartphone Android

Essendo un supporto magnetico, questo procedimento ovvia un po' a tutti gli usi che se ne può fare, come utilizzare una cover dedicata, oppure per abilitare la ricarica wireless tramite tale supporto oppure applicare una ventola di raffreddamento da utilizzare durante le sessioni di gaming. Quindi, più che una guida ai vari procedimenti, è più riferita ai prodotti da utilizzare.

Anello adesivo magnetico

La prima soluzione, quella più diretta, è quella di adattare al vostro smartphone un anello o un supporto adesivo con magnete. Per una spesa davvero irrisoria infatti, potrete acquistare un accessorio davvero utile che vi permetterà di utilizzare un po' tutti gli strumenti MagSafe anche sugli smartphone Android.

Ma come applicare l'anello o supporto adesivo magnetico per MagSage sugli smartphone Android? Il procedimento è molto semplice e si divide in due modi, in base a cosa scegliete. La prima opzione è quella di applicare l'accessorio direttamente sullo smartphone, in modo da poter utilizzare i vari prodotti magnetici di solito previsti su iPhone.

Ma se avete intenzione di sfruttare la ricarica wireless, è consigliato anzitutto acquistare la conformazione ad anello, e in più dovrete applicarlo sulla cover dello smartphone, in modo da non andare ad interferire con il modulo di ricarica del dispositivo. In entrambi i casi comunque, bisognerà prima rimuovere la pellicola dall'adesivo al fine di farlo aderire al dispositivo o al case.

Ma quali sono le soluzioni migliori di anello adesivo magnetico? Quello più indicato, che abbiamo anche avuto in recensione, è senza dubbio ESR HaloLock, che con una spesa minima vi apre letteralmente un mondo.

Ventola magnetica

Se invece siete dei gamer e volete raffreddare il vostro smartphone Android con un accessorio magnetico in stile MagSafe, abbiamo una soluzione adatta proprio a questa esigenza. Infatti, Black Shark ha realizzato il Magnetic Cooler, un accessorio pensato principalmente per il MagSafe di iPhone, ma che in realtà potete utilizzare anche con Xiaomi, OPPO, OnePlus, Samsung e addirittura Nintendo Switch!

Ma come applicare la ventola magnetica MagSafe sugli smartphone Android? Se per un iPhone basta semplicemente appoggiarla, per gli smartphone delle altre marche dovrete servirvi di un magnete adesivo, che anche qui può andare sia direttamente sul dispositivo, sia su una cover. E nel caso del Black Shark Magnetic Cooler, va prima applicata una pellicola protettiva (che non sia però nella zona dell'NFC) e poi l'adesivo, così da poter poi apporre la ventola. Se volete scoprire come va, vi lasciamo la nostra recensione.

Ci sono altre alternative a questi strumenti per aggiungere il MagSafe agli smartphone Android? In realtà sì, ma è più costoso, sebbene sia di qualità più alta. Parliamo infatti dell'anello adesivo magnetico Mophie, che permette di utilizzare i suoi accessori, notoriamente per iPhone con MagSafe, su tutti gli smartphone dotati anche di ricarica wireless.

