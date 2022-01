Xiaomi WalkingPad R1-H è il tapis roulant salva spazio che sfiora la perfezione

Con la fine delle feste e il passare delle settimane comincia ad arrivare il momento di pensare a rimettersi in forma dopo le mangiate natalizie. Il freddo la fa da padrone in questo momento, ma è bene cominciare a pensare anche alla bella stagione e ai momenti all'aperto che verranno nei prossimi mesi. Se avete voglia di tornare in forma e puntate ad un tapis roulant smart, salva spazio, solido e versatile… allora Xiaomi WalkingPad R1-H è il dispositivo perfetto, specialmente se in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Codice sconto Xiaomi WalkingPad R1-H: come risparmiare sull'acquisto del nuovo tapis roulant

Rispetto al modello precedente abbiamo vari miglioramenti che rendono il tapis roultant Xiaomi WalkingPad R1-H quasi perfetto. Si tratta di una soluzione salva spazio dalle dimensioni compatte: una volta chiuso potrà sparire tranquillamente dato che parliamo di un ingombro di 107 x 70 x 16 cm. Presente all'appello una barra per il sostegno solida, dotata anche di uno spazio che funge da supporto per smartphone e tablet. La base offre un display per visualizzare vari parametri dell'allenamento mentre in termini di velocità si parla di massimo 10 km/h: insomma, è possibile sia camminare che fare una leggera corsa. Non mancano poi le solite funzionalità smart: il tapis roulant si collega allo smartphone tramite l'app dedicata ed è possibile gestire le varie funzionalità in tutta comodità. Volete saperne di più sul nuovo tapis roulant di Xiaomi? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!









