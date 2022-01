A tutto gaming con il monitor curvo a 144 Hz di Xiaomi: nuovo sconto dall’Europa!

Presentato per il mercato italiano qualche tempo fa, lo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor si è subito distinto per la sua qualità (qui trovate la nostra recensione) ed il prezzo di vendita contenuto, specialmente se agguantato in offerta con codice sconto, come nel caso della nuova promo di Banggood, ovviamente con spedizione dall'Europa.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor disponibile con codice sconto dedicato: gaming alla massima potenza!

Il nuovo arrivato della compagnia cinese si presenta come una soluzione da 34″ di diagonale con risoluzione WQHD (3400 x 1440 pixel), rapporto in 21:9 e curvatura 1500R. Ovviamente, come il nome lascia intendere, Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor è un dispositivo dedicato agli appassionati di giochi e proprio per questo motivo è impossibile non aspettarsi un refresh rate elevato (144 Hz) ed una velocità di risposta fulminea, di 4 ms.

Lo schermo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor da 34″ è disponibile in offerta con codice sconto dedicato sullo store Banggood, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. In basso trovare il solito box per accedere alla pagina del prodotto, insieme al codice da utilizzare. Nel caso in cui non visualizziate il link o il coupon, provate a disattivare AdBlock. Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon di 10$: una volta ottenuto sarà aggiunto automaticamente.

