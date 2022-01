Cercate un super router Wi-Fi 6 potente e stabile? Ci pensa Xiaomi, con tanto di Coupon

Le connessioni Internet sono ormai un elemento fondamentale della nostro quotidiano. Proprio per questo motivo, si necessita anche di accessori potenti ed affidabili, che non ci lascino “a piedi” nei momenti migliori. Se siete in cerca di una soluzione di questo tipo, il router Wi-Fi 6 Xiaomi AIoT AX3600 non vi deluderà, specialmente se in offerta ad un prezzo super con codice sconto (e spedizione EU).

Xiaomi AIoT AX3600: il router Wi-Fi 6 ad alta velocità è in offerta con codice sconto

Il router Xiaomi ha un design decisamente futuristico e trasmette potenza una sensazione di potenza già a prima vista. Ma non si tratta solo di design, anche le caratteristiche trasudano performance, a partire dalle 7 antenne che vanno ad alimentare la tecnologia Wi-Fi 6, vero focus di questo prodotto. Ma anche il chipset Qualcomm IPQ8071A, con 512 MB di RAM e 256 MB di storage, il router Xiaomi AIoT AX3600 riesce a reggere ben 248 dispositivi contemporaneamente, che agevola e di molto la gestione di una smart home completa.

La velocità si assesta intorno ai 3559 Mbps, che si divide tra i 574 Mbps dei 2.4 GHz, dei 2402 Mbps dei 5 GHz e per i 150 Mbps e 433 Mbps dell'antenna IoT, che è sempre Dual Band. Tutto questo grazie alle potenzialità che un router Wi-Fi 6 come quello di Xiaomi permette di ottenere al fine di sfruttare le sempre più veloci connessioni Internet. In ogni caso, per le prestazioni vi rimandiamo anche alla nostra recensione.

