Xiaomi 11T Pro: il prezzo scende ancora e diventa imperdibile!

Dopo un bel po' di tempo fuori dai radar ecco che finalmente Xiaomi 11T Pro torna a far parlare di sé e lo fa in grande: il flagship torna in offerta con codice sconto al miglior prezzo di sempre. Non vi basta? Allora vi segnaliamo che è presente anche la spedizione direttamente dall'Europa!

Nuovo minimo per Xiaomi 11T Pro: il flagship torna in offerta con codice sconto

L'ultimo Xiaomi 11T Pro è il vero super flagship di quest'anno per la compagnia di Lei Jun. Dotato di un look accattivante ed un ampio display AMOLED da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, il dispositivo arriva con il chipset Snapdragon 888, RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1 per le massime performace. Ovviamente anche il comparto fotografico vuole il suo spazio e per questo motivo troviamo un sensore principale da 108 MP accompagnato da un grandangolo ed un telemacro, con la possibilità di effettuare riprese in 8K. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata anche alla nostra recensione del flagship!

Il flagship Xiaomi 11T Pro è disponibile in offerta su Goboo con codice sconto: la versione da 8/128 GB scende al miglior prezzo di sempre, ovviamente con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Per ottenere il prezzo scontato è necessario applicare il coupon che troverete direttamente nella pagina del prodotto; inoltre dovrete anche riscattare il coupon aggiuntivo di 2€, il quale sarà aggiunto in automatico. Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il