Tronsmart Onyx Apex sono ancora più interessanti con la nuova offerta da Italia

Nell'universo degli auricolari wireless, sempre più modelli si avvalgono di un ottimo rapporto qualità/prezzo. E non possono mancare all'appello gli ultimi auricolari TWS con ANC e aptX Tronsmart Onyx Apex, che sono ora in super offerta su Geekbuying con codice sconto e soprattutto spedizione da Italia.

Codice sconto Tronsmart Onyx Apex: gli auricolari TWS ANC in offerta su Geekbuying

Dalla struttura in-ear, si avvalgono di un design compatto e di stile con il logo del brand sull'alloggio per i controlli touch. Ma non mancano di essere molto completi anche della dotazione hardware. Si parte dal chip Qualcomm QCC3040, che permette quindi a questi auricolari sono dotati del codec aptX e di quello cVc 8.0 per la riduzione del rumore.

Non mancano neanche dell'ultimo standard Bluetooth 5.2. Per quanto riguarda l'ANC, abbiamo un prodotto molto convincente che riesce a garantire un ottimo isolamento, soprattutto se vi serve la giusta tranquillità in chiamata, punto di forza di questi auricolari. Tra l'altro, godono anche di un'ottima autonomia, che vi accompagnerà per tutto l'arco della giornata. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione del prodotto.

Trovate quindi gli auricolari TWS ANC Tronsmart Onyx Apex in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo davvero ottimo, che diventano ancora più interessanti se si avvalgono della spedizione direttamente dai magazzini dello store in Italia.

