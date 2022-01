Tronsmart Element T6 Plus: bundle con due speaker ad un prezzo unico

Gli speaker Bluetooth hanno ormai la capacità di essere utili in qualsiasi periodo dell'anno, che sia all'aperto d'estate o all'interno di inverno. E lo speaker Bluetooth Tronsmart Element T6 Plus, specie in bundle con due casse, può essere una delle soluzioni ideali a questi usi, grazie all'offerta codice sconto dedicato su Geekbuying e la spedizione dall'Europa.

Codice sconto Tronsmart Element T6 Plus: bundle con due speaker Bluetooth in offerta su Geekbuying

La cassa wireless Tronsmart Element T6 Plus, fa della potenza il suo punto di forza: grazie alla tecnologia SoundPulse ed agli speaker da 40W (2 da 20W) riuscirete ad avere un suono forte e distinto al tempo stesso. Considerando il bundle proposto, potrete avere un impianto audio davvero interessante da 80W totali.

Tra le peculiarità del potente speaker Bluetooth inoltre troviamo l'impermeabilità, con certificazione IPX6 per la resistenza ad acqua, schizzi, pioggia e polvere. Oltre ad essere resistente agli agenti atmosferici, la Tronsmart Element T6 Plus porta con se anche un'ottima autonomia, con un 15 ore di utilizzo stimate. Se vi servisse sapere di più, vi lasciamo la nostra recensione dettagliata.

Trovate quindi il bundle Tronsmart Element T6 Plus in offerta su Geekbuying, ottenibile grazie al codice sconto che trovate qui sotto e senza dimenticare la comodità della spedizione dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

