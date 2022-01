Teclast F15 Plus 2 cala di prezzo: nuova occasione per risparmiare, con spedizione dall’Europa

I laptop sanno spesso coniugare prestazioni e portabilità, che sia per lavoro o per studio. Se poi sono pratici come il notebook Teclast F15 Plus 2, ora in offerta con codice sconto su Banggood, allora diventa ancora più conveniente: l'occasione perfetta per mettere le mani su un terminale low budget con spedizione dall'Europa.

Teclast F15 Plus 2: il notebook è in offerta con codice sconto e spedizione EU

L'ultimo arrivato di Teclast riflette quello che è stato il concept dei precedenti F15, cioè display ampio e peso leggero. Infatti, se da una parte abbiamo un pannello Full HD IPS 16:9 da 15.6″ con cornici strette da 7 mm, dall'altra abbiamo un peso di 1.65 kg ed uno spessore di soli 18 mm.

Guardando all'hardware interno, abbiamo un chipset Intel N4120, con grafica integrata Intel UHD Graphics 600. La memoria disponibile è suddivisa in 8 GB RAM LPDDR4 e storage SSD da 256 GB. Non mancano poi una tastiera full size ed una batteria da 38 Wh. Infine, per le porte presenti, abbiamo: 1 porta USB 3.0, 1 porta USB 2.0, una Type-C full featured, un mini HDMI, un ingresso jack ed un microSD, oltre all'alimentazione.

Il notebook Teclast F15 Plus 2 è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

