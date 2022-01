Rivivi gli anni della sala giochi con il cabinato SNK in offerta

Quanti di noi hanno frequentato o sono stati in una sala giochi? Quanto era bello giocare a titoli, ormai leggendari, delle migliori software house della storia? E se poteste farlo a casa, rivivendo il passato? Ora è possibile grazie al cabinato arcade SNK MVSX, con tanto di stand, ora in super offerta con codice sconto sullo store di Geekbuying, che ve lo spedisce direttamente dai suoi magazzini in Europa!

Codice sconto SNK MVSX: come risparmiare sul cabinato arcade in offerta

Il cabinato arcade SNK MVSX si presenta compatto, ma con un forte richiamo a quelli originali da sala giochi. E non è un caso che richiami, nel nome, alla software house SNK NEO GEO, visto che troviamo ben 50 giochi tra i più famosi come tutta la saga di King of Fighters, Metal Slug, Samurai Shodown o anche Fatal Fury. Un vero e proprio pezzo di collezione imperdibile per ogni amante di questi titoli.

Guardando agli altri aspetti tecnici, abbiamo anche due speaker da 5W l'uno per l'audio, un pannello da 17.3″ LCD rigorosamente in 4:3, un supporto USB-A per un eventuale upgrade di giochi, 8 GB di storage e 256 MB RAM (più che sufficienti per questo tipo di titoli). Insomma, considerando anche di poter installare lo stand per renderlo un cabinato in tutte le sue forme, è decisamente un prodotto di grande livello.

Trovate il cabinato arcade SNK MVSX in offerta, grazie al codice sconto dedicato, sullo store Geekbuying. Tutto ciò senza dimenticare la comoda spedizione dall'Europa, che per un prodotto così voluminoso è sicuramente più comoda.

