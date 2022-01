RedmiBook Pro 15 2021 torna in sconto, ora con nuovi processori Intel 11th Gen

Tra le tante soluzioni cinesi che possiamo trovare in rete, i notebook di Redmi sono spesso le soluzioni più appetibili. E non sono da meno i nuovi RedmiBook Pro 15 2021, con specifiche di altissimo livello, che ora tornano in sconto con processori Intel leggermente rinnovati (e sempre al top!).

Aggiornamento 03/01: RedmiBook Pro 15 2021 ritorna in sconto e questa volta offre dei processori Intel i5 e i7 11th Gen rinnovati. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto RedmiBook Pro 15 2021: tutte le configurazioni in offerta

Partendo dal design dei nuovi laptop, la scocca in alluminio con lavorazione CNC permette di ottenere una struttura premium e senza rinunciare alla resistenza agli urti. Ma è sotto scocca e nel display che i RedmiBook Pro 15 danno il meglio di loro: parlando del pannello, abbiamo una soluzione 3.2K da 15.6″, con rapporto 16:10 e refresh rate da 90 Hz. Per la CPU, abbiamo soluzioni Intel Tiger Lake Core i5-11300H/i7-11370H, con la GPU che varia da una Intel Iris Xe integrata ed una NVidia MX450 dedicata. Per quanto riguarda invece le versioni più recenti, in questo caso troviamo processori Intel i5-11320H e i7-11390H, in entrambi i casi con grafica MX450.

Lato memoria, abbiamo per tutte le configurazioni 16 GB di RAM DDR4-3200 MHz, 512 GB SSD PCIe. Non manca una batteria a 70 Wh, due ingressi Type-C (Thunderbolt 4), un ingresso USB Type-A 3.2, 2.0 e HDMI. Presente anche il jack per le cuffie e una non scontata webcam sul sottilissimo bordo del display. Supporta il Wi-Fi 6, mentre gli speaker stereo hanno il supporto al DTS. Insomma, non gli manca proprio nulla.

In basso trovate il link all'acquisto sia della versione con i5 che quella con i7 (dotate entrambe di grafica MX450): si tratta delle nuove varianti disponibili in patria, ora acquistabili anche per noi occidentali.Se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il