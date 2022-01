Realme Watch S Pro è lo sportwatch da avere, ora al miglior prezzo su Amazon

Se cercate uno sportwatch completo e dal look premium, Realme Watch S Pro potrebbe essere il dispositivo che fa al caso vostro, specialmente se in offerta al minimo storico su Amazon (con spedizione Prime). L'occasione perfetta per dare una possibilità all'indossabile targato Realme.

Realme Watch S Pro: come risparmiare sull'acquisto dello sportwatch del brand

Dotato di un display AMOLED da 1.39″ (454 x 454 pixel) ed un look sportivo, Realme Watch S Pro si presenta come una valida alternativa anche ai colleghi più blasonati. Complici una batteria da 420 mAh, il supporto a 15 modalità sportive, il GPS integrato, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), l'Always-on Display e l'impermeabilità fino a 5 ATM. Inoltre la cassa è realizzata in acciaio inossidabile SUS316L, per un'esperienza al top.

L'indossabile Realme Watch S Pro è in offerta lampo e scende al miglior prezzo su Amazon, con tanto di spedizione Prime: un'occasione perfetta per chi punta a mettere le mani sullo smartwatch top del brand asiatico. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

