Realme GT Neo 2 ritorna al minimo su Amazon: non fatevelo scappare!

Il nuovo Realme GT Neo 2 è arrivato ufficialmente in Italia con uno stile unico ed un prezzo contenuto, specialmente grazie alle varie offerte lampo o con codice sconto. In questo articolo andiamo a vedere le migliori occasioni dedicate ad dispositivo, sempre con un occhio al portafoglio.

Aggiornamento 24/01: Realme GT Neo 2 torna al miglior prezzo di sempre su Amazon. Di seguito trovate tutti i dettagli per risparmiare sull'acquisto del terminale.

Realme GT Neo 2: ecco come risparmiare grazie ad Amazon

Per quanto riguarda specifiche e caratteristiche, Realme GT Neo 2 si presenta con un look elegante ed essenziale, con un ampio display AMOLED E4 a 120 Hz ed una scocca caratterizzata dalla presenza di una tripla fotocamera AI con sensore principale da 64 MP. Il cuore del terminale è lo Snapdragon 870 5G, alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperDart da 65W. Bello e stiloso, il nuovo smartphone di Realme adotta un motore lineare X-axis, doppi speaker stereo con Dolby Atmos ed un sistema di raffreddamento a camera di vapore. Se volete saperne di più, date un'occhiata anche alla nostra recensione.

Vi segnaliamo che Realme GT Neo 2 è disponibile in offerta su Amazon ad un prezzo super (in versione da 8/128 GB), con tanto di spedizione Prime. Di seguito trovate i link e i coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

