POCO M4 Pro sfiora il prezzo di lancio: nuova occasione per il 5G low cost!

Voglia di uno smartphone 5G ma puntando al risparmio? Tranquilli perché quando si tratta del giusto rapporto tra qualità e prezzo, Xiaomi ha sempre la soluzione perfetta. E infatti POCO M4 Pro 5G è sempre il migliore quando si tratta di spendere poco ma senza troppe rinunce: il mid-range è in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa ad un prezzo che sfiora il minimo!

POCO M4 Pro 5G: come risparmiare con codice sconto

Il modello M4 Pro riprende lo stile particolare della generazione precedente, con una fotocamera inserita in un modulo di grandi dimensioni, con il logo del brand in bella vista. Completa il quadro la tipica colorazione giallo POCO, ma ovviamente è possibile scegliere anche variante più sobrie. Il cuore del terminale è il Dimensity 810, soluzione 5G a 6 nm, supportata da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage UFS 2.2. Il display è un'unità LCD da 6.6″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e punch hole. Completano il quadro una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W ed una dual camera da 50 + 8 MP (con ultra-wide). Per saperne di più sul medio gamma 5G di POCO, date uno sguardo anche alla nostra recensione.

Il mid-range per tutti POCO M4 Pro 5G torna ad un prezzo super con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei di Goboo: per ottenere il prezzo indicato, oltre ad inserire il codice dovrete anche riscattare il coupon presente nella pagina del prodotto e questo coupon di 2€. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme a tutti i dettagli: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il