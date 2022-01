OnePlus Nord CE 5G ritorna in sconto su Amazon: nuovi ribassi per tutti i tagli di memoria

Tempo di inverno e di gelo, ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare ad uno smartphone nuovo di zecca. Cercate un mid-range economico, 5G e con una fotocamera da 64 MP? Allora OnePlus Nord CE 5G è il dispositivo perfetto per accompagnarvi nelle vostre giornate grazie alla nuova offerta di Amazon.

Aggiornamento 26/01: OnePlus Nord CE 5G torna al miglior prezzo su Amazon. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto OnePlus Nord CE 5G: il mid-range per tutti scende al miglior prezzo su Amazon

Presentato a giugno 2021, OnePlus Nord CE 5G fa un passo avanti rispetto al modello Nord grazie a tutta una serie di migliorie. Il medio gamma è mosso dallo Snapdragon 750G, offre una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 30W e presenta l'ingresso mini-jack per le cuffie. Il display è un AMOLED da 6.43″ Full HD+ con sensore ID integrato e 90 Hz mentre la tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP comprende anche grandangolo e macro.

Il mid-range OnePlus Nord CE 5G è disponibile in offerta su Amazon, al miglior prezzo della piattaforma di e-commerce e con spedizione Prime. Se non visualizzate correttamente i box in basso, provate a disattivare AdBlock.

