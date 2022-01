Netflix e decoder TV in un colpo solo con Mecool K5 in offerta da Europa

La nuova era della tecnologia video sta cambiando gradualmente il nostro modo di guardare la TV. Per questo, se avete una TV più datata e non ne volete ancora acquistare una aggiornata, ma anche per renderla smart nel caso fosse sprovvista, un TV Box Android con digitale terrestre DVB-T2 come Mecool K5 può fare al caso vostro, specie in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione dall'Europa.

Codice sconto Mecool K5: il TV Box con digitale terrestre in offerta su Geekbuying

Il TV Box Mecool si presenta con uno stile affine ai prodotti della categoria, quindi di forma quadrata e dal design “futuristico” e compatto. A questo, si abbinano poi le varie specifiche tecniche di cui si avvale. Oltre alla funzione decoder DVB-T2/S2/C+, abbiamo un chipset Amlogic S905X3, pensato proprio per questi usi, a cui si abbinano 2 GB RAM e 16 GB storage.

Non manca poi il supporto alle TV e i monitor 4K e support HDR, oltre ad una connessione Wi-Fi Dual Band MIMO 2×2 e rete Lan RJ45, così da poter essere sempre connessi in ogni angolo della casa. In più, cosa importante, è il sistema operativo Android 9.0, così da poter scaricare le applicazioni streaming più note come Netflix, Prime Video o Disney+. Nel caso poi aveste foto o video che volete vedere, l'ingresso USB 2.0 e 3.0 fa tutto il resto.

Ma quanto come risparmiare su questo utile accessorio video? Su Geekbuying il Mecool K5 è in offerta con codice sconto dedicato e che potete ricevere in tempi rapidi con spedizione dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

