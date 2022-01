Huawei Watch GT 3 al miglior prezzo sullo store ufficiale: l’anno comincia nel modo giusto!

Il nuovo Huawei Watch GT 3 torna in offerta con codice sconto, sia nella sua incarnazione da 42 mm che in quella da 46 mm: non lasciatevelo scappare dato che la promozione arriva dallo store ufficiale di Huawei e – ovviamente – non mancano dei regali per rendere il tutto ancora più goloso.

Huawei Watch GT 3 scende al minimo: un'occasione perfetta per cominciare bene l'anno

Come visto anche dalla nostra recensione, Huawei Watch GT 3 è un dispositivo in grado di offrire grandi soddisfazioni sia in termini di stile che di funzionalità. Dotato di uno schermo AMOLED da 1.32″ e 1.43″ (in base alla versione, da 46 o 42 mm), lo smartwatch si presenta come una valida alternativa anche grazie alla presenza di HarmonyOS 2.1, il sistema proprietario del brand. Stile, eleganza e potenza, tutto arricchito da miglioramenti anche per la sensoristica e le funzionalità per il monitoraggio della salute e dell'attività sportiva.

Il nuovo Huawei Watch GT 3 Active (dotato di cinturino in fluoroelastomero) scende al miglior prezzo, sia nella versione da 42 mm che quella da 46 mm. Inoltre vi segnaliamo che in entrambi i casi riceverete in regalo un cinturino di ricambio ed un voucher Adidas Runtastic.

Di seguito trovate i link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare (valido sia per la versione da 46 che da 42 mm, dovete solo scegliere quella che preferite). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

