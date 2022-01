Honor 50 scende a 380€: nuovo minimo e un’occasione imperdibile!

A distanza di poche settimane dal debutto del nuovo Honor 50, dispositivo dallo stile inconfondibile ed un comparto fotografico da primo della classe, abbiamo già offerte da capogiro che lo portano ad un prezzo minimo storico: insomma, questo smartphone vuole proprio ingolosire e lo fa con un risparmio assoluto!

Aggiornamento 08/01: Honor 50 è ad un nuovo minimo storico, stavolta da Amazon Spagna. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Honor 50: come risparmiare sull'acquisto del nuovo smartphone

Per chi ha bisogno di un recap, vi ricordiamo che Honor 50 rappresenta lo smartphone del ritorno del brand cinese: il nuovo arrivato ha fatto capolino in Italia e in Europa ed arriva con a bordo i servizi Google (a differenza del cugino Nova 9 di Huawei), un design accattivante e caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Abbiamo un display OLED da 6.57″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz (300 Hz per il campionamento del tocco), lo Snapdragon 778G, la super ricarica da 66W, una selfie camera da 32 MP ed una Quad Camera da 108 + 8 + 2 + 2 MP: insomma, un dispositivo di fascia alta che si lascia guardare e che regala performance al top.

Honor 50 è disponibile in offerta su Amazon Spagna: non dovrete far altro che accedere ed effettuare l'ordine. Il dispositivo scende ad un nuovo prezzo minimo storico con quest'offerta lampo: solo 380.6€ (comprensivi di spese di spedizione) per mettere la mani sulla versione da 6/128 GB. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

