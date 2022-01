FIIDO M1: preparati alla Primavera con la nuova offerta da Europa

Anche se siamo nel bel mezzo del periodo autunnale, le temperature ci permettono ancora di scorrazzare in città con i nostri mezzi elettrici. Ma per chi ne fosse ancora sprovvisto, la Fat Bike elettrica FIIDO M1, una delle bici premium del marchio come abbiamo potuto constatare nella recensione, può essere la soluzione ideale, dato che su Geekbuying è tornata in offerta con codice sconto ad un prezzo super!

La bici elettrica FIIDO M1 scende a prezzo top con questo codice sconto

I suoi pneumatici da 20″, il cambio Shimano a 7 rapporti, il telaio in lega di alluminio molto resistente ed una batteria da ben 12.500 mAh permettono alla bici elettrica Fat Bike FIIDO M1 di rendere al meglio su strada, grazie anche al motore brushless da 250W. Non manca un display per monitorare la batteria e i kilometri percorsi nelle tre modalità presenti di pedalata, come quella assistita, classica e full electric. Essa può essere anche pieghevole, raggiungendo una compattezza dettata dalle dimensioni di 96 x 45 x 70 cm.

Trovate la Fat Bike FIIDO M1 in offerta con codice sconto su Geekbuying, con tanto di spedizione rapida direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

