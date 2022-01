BMAX MaxPad I11 torna vicino al minimo storico da Europa

Uno dei marchi low budget cinesi più apprezzati del momento è di certo BMAX, brand capace di affermarsi in un settore pieno di rivali navigati grazie ai suoi notebook, 2 in 1 e tablet dal rapporto qualità/prezzo da non sottovalutare. L'ennesimo esempio di terminale dall'ottimo rapporto qualità/prezzo è di certo BMAX MaxPad I11, un tablet 4G con Android 11 dal prezzo super contenuto che diventa ancora più interessante grazie al nuovo codice sconto dedicato (e con spedizione dall'Europa).

Aggiornamento 10/01: il tablet low budget torna nuovamente in sconto con coupon e spedizione EU quasi al minimo storico. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

BMAX MaxPad I11 è ufficiale: tutto sul nuovo tablet 4G con Android 11

Design e display

Il nuovo BMAX MaxPad I11 cambia leggermente stile rispetto alla precedente generazione e prova ad offrire un tocco di classe in più. Il tablet è realizzato in lega di alluminio, con un peso di 450 grammi ed uno spessore di 7.7 mm. Si notano miglioramenti anche al display: ritroviamo un pannello IPS, stavolta da 10.4″ di diagonale e con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel).

Scheda tecnica

Ritornando a BMAX MaxPad I11, le specifiche del nuovo tablet 4G sono basate sul chipset UNISOC T618 (quindi fa un passo avanti rispetto al predecessore), accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 6.600 mAh, ricaricabile tramite Type-C. Sul retro trova spazio una fotocamera da 13 MP mentre frontalmente, per selfie e videochiamate, troviamo un modulo da 5 MP.

Non mancano caratteristiche come il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0, una configurazione Dual Speaker, Android 11 ed il GPS. La sicurezza è affidata ai soliti metodi di sblocco (PIN, password o sequenza) oppure al Face Unlock 2D. Infine segnaliamo ancora una volta che si tratta di un terminale con connettività LTE, tramite Dual SIM.

Codice sconto BMAX MaxPad I11: prezzo e offerte

