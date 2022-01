Amazfit Stratos 2S è lo smartwatch raffinato in vetro zaffiro, a soli 62€!

Voglia di uno smartwatch premium, con vetro zaffiro e cinturino in pelle, ma senza spendere una fortuna? L'occasione arriva da AliExpress, con il nuovo codice sconto dedicato ad Amazfit Stratos 2S (Stratos+), un dispositivo di tutto rispetto, che non passa mai di moda!

Amazfit Stratos 2S (Stratos+) ritorna in offerta con codice sconto ed il prezzo è super

Per chi avesse bisogno di rinfrescarsi la memoria, Amazfit Stratos+ o Stratos 2S (quest'ultimo è il nome in patria) è la versione premium del classico smartwatch del brand. Rispetto allo Stratos standard a questo giro abbiamo un pannello in vetro zaffiro con curvatura 2.5D, una cornice in ceramica lucida ed un cinturino in pelle (oltre a quello in gomma fluo traspirante). Per il resto abbiamo un display da 1.34″ con risoluzione 300 x 320 pixel, un processore dual core da 1.2 GHz, 512 GB di RAM e 4 GB di storage. Non mancano Bluetooth (4.0) e Wi-Fi, così come il GPS, un sensore PPG per il monitoraggio dell'attività cardiaca e tante modalità sportive.

Dopo un bel po' di tempo fuori dai radar Amazfti Stratos 2S (o Stratos+) torna nuovamente in offerta con codice sconto e lo fa ad un prezzo super, con tanto di spedizione dai magazzini europei di AliExpress. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

