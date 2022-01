Alldocube Smile 1 è il nuovo tablet low budget a meno di 90€

Cercate un tablet low cost ma con poche rinunce? Volete spendere il meno possibile ma senza mettere da parte caratteristiche come il 4G, il GPS ed Android 11? Allora il nuovo Alldocube Smile 1 non potrà che soddisfarvi: il tablet economico dalle dimensioni compatte e dal prezzo mini, ora in offerta lampo su Banggood!

Alldocube Smile 1 arriva su Banggood ad un prezzo da non sottovalutare

Piccolo ed economico, Alldocube Smile 1 si presenta come una soluzione perfetta sia per un comodo utilizzo da divano che come un terminale da portare in giro, vista la presenza del supporto al 4G e alla localizzazione satellitare tramite GPS/Glonass. Il dispositivo adotta un display IPS da 8″ con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel), con una selfie camera da 2 MP per le videochiamate. La scocca è realizzata in policarbonato, mentre sul retro trova spazio un sensore principale da 5 MP, con flash LED. Il cuore del tablet budget è il chipset UNISOC Tiger T310, supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.000 mAh; infine è presente uno slot Dual SIM, con la possibilità di utilizzarne uno per spandere la memoria tramite microSD.





Il nuovo tablet low cost Alldocube Smile 1 è disponibile all'acquisto su Banggood, in offerta lampo a meno di 90€: un prezzo tutto sommato più che ragionevole per un dispositivo economico da maltrattare a più non posso, con tanto di connettività 4G e Android 11. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

