ADO A20F si evolve nella versione Plus ed è subito in offerta da Europa

Quanti di voi hanno apprezzato la ADO A20F, modello di Fat Bike molto prestante che abbiamo avuto anche in recensione? Il brand ha fatto di più, lanciando il modello ADO A20F+, o Plus, più potente e subito in offerta con codice sconto sullo store di Geekbuying, che ve la spedisce anche dall'Europa.

Codice sconto ADO A20F Plus: come risparmiare sulla bici elettrica in offerta

In cosa si differenzia la ADO A20F Plus rispetto al modello originale? Nel design resta sostanzialmente la stessa, con il telaio ben strutturato in alluminio e soprattutto pieghevole. Anche gli pneumatici restano quelli da 20″ x 4″, quindi con proprietà da Fat Bike vera e propria e anche il motore resta quello da 500W, che è dotato di una tecnologia ibrida.

Se ve lo steste chiedendo, anche il cambio Shimano a 7 marce e la batteria da 36V 10.4 Ah sono gli stessi, ma quindi cosa cambia? Il tutto sta nella proprietà auto-rigenerante in fatto di batteria da parte della ADO A20+, che quindi vi ricarica il modulo sopracitato mentre state facendo la vostra passeggiata. Davvero una feature molto utile e interessante. Infine, non mancano le certificazioni EU per la pedalata assistita.

Trovate quindi la nuova bici elettrica ADO A20F Plus in offerta con codice sconto su Geekbuying, che vi permette di acquistarla sin dal debutto con la comoda spedizione dall'Europa.

