Blackview Tab 10 si aggiorna e diventa Pro: tutte le novità

A distanza di pochissimo dal debutto del modello Tab 11, la compagnia cinese presenta il tablet Blackview Tab 10 Pro, versione migliorata del predecessore. Andiamo a scoprire tutte le novità e quali sono le differenze, insieme ai dettagli su prezzo e disponibilità.

Blackview Tab 10 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet 4G con Android 11

Il nuovo Blackview Tab 10 Pro si presenta come una versione aggiornata del predecessore. Non vengono introdotte novità per quanto riguarda il lato estetico, ma migliorie nel comparto tecnico. Ci troviamo ancora alla prese con un tablet da 10.1″ con risoluzione Full HD+ e dimensioni di 243 x 162 x 8.8 mm (per un peso di 588 grammi). Il comparto fotografico offre ancora una volta un modulo da 13 MP (con selfie camera da 8 MP) mentre lato software abbiamo Android 11 tramite Doke OS_P 2.0. Per la connettività non mancano il supporto Dual SIM 4G, il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0 e il GPS per la localizzazione.

Abbiamo visto le analogie tra Blackview Tab 10 Pro e il modello standard, ma quali sono le differenze? Il nuovo modello adotta una batteria leggermente meno capiente (da 6.580 mAh) ma riceve un aggiornamento per quanto riguarda il chipset e le memorie. Il MediaTek MTK8768 viene aggiornato con il SoC MT8788V, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Quindi, tirando le somme, ci troviamo alle prese con una versione aggiornata, leggermente migliorata.

Il nuovo tablet Blackview Tab 10 Pro è già disponibile all'acquisto sullo store Banggood, a prezzo scontato in occasione del debutto. Anche se la spedizione è dai magazzini cinesi si tratta comunque della versione Global del terminale. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

