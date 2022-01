Le cuffie da gaming Black Shark al minimo su Amazon: il prezzo scende a 20€!

Voglia di giocare al meglio, senza distrazioni e godendosi ogni singolo attimo? Se siete amanti delle cuffie over ear e puntate ad isolarvi al meglio durante le vostre partire, vi segnaliamo che le cuffie da gaming Black Shark Goblin X1 sono in offerta su Amazon al miglior prezzo di sempre, ovviamente con spedizione Prime!

Le cuffie da gaming Black Shark Goblin X1 sono in offerta su Amazon: perfette per PS4, PS5, Xbox e PC, spendendo poco

Dotate di driver da 50 mm, le cuffie Black Shark Goblin X1 offrono un'esperienza audio di tutto rispetto e – soprattutto – ben isolata grazie ai comodi cuscinetti, i quali aderiscono perfettamente alle orecchie ma con il massimo comfort. Trattandosi di una soluzione per gamer di Black Shark (azienda partner di Xiaomi che conosciamo bene) ovviamente non mancano linee spigolose ed aggressive (seppur non troppo accentuate) e luci LED RGB. Tamarre e stilose, le cuffie da gaming Goblin X1 sono adatte sia alla PS4 che alla PS5, al PC, alla Xbox e non solo. Non manca poi un microfono pieghevole con tecnologia Ultra Clear (per raccogliere la voce in modo chiaro e cristallino).





Le cuffie da gaming Black Shark Goblin X1 sono in offerta su Amazon: basterà cliccare sulla spunta “Applica coupon” presente subito sotto il prezzo (nella pagina del prodotto) ed utilizzare anche il codice sconto BZS5KLJS: in questo modo il prezzo scenderà a 20.7€, direttamente nel carrello. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi, Black Shark e non solo? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il