Anker tra video ed energia al CES 2022

Oltre ai vari brand come Samsung e ASUS, anche Anker ha fatto la sua presenza al CES 2022 presentando nuovi prodotti, alcuni inediti. Infatti, l'azienda ha mostrato la barra per videoconferenze AnkerWork B600, la Power Station portatile Anker 535, il campanello intelligente Eufy Security Video Doorbell Dual e suoi primi proiettori portatili Nebula Cosmos Laser 4K e Cosmos Laser.

Anker CES 2022: tutti i prodotti presentati all'evento

AnkerWork B600

Partiamo subito dalla barra per videoconferenze all-in-one AnkerWork B600, che oltre a dotarsi di una videocamera 2K, ha integrati 4 microfoni, speaker e luci supplementari. Collegabile tramite Type-C, può essere utilizzata per tutte le piattaforme specifiche. Questa soluzione è in arrivo in Europa ad un prezzo di 229.99€, con tutte le informazioni sul sito AnkerWork.

Anker 535 Portable Power Station

Dal video all'energia, con la power station Anker 535, la prima del brand, dotata di una struttura rugged ed una potenza di 512 Wh, può ricaricare contemporaneamente smtatphone, tablet, notebook ma anche dispositivi medici come le macchine CPAP. Quanto alle porte, abbiamo 4 uscite AC e una DC, oltre a 3 porte USB-A ed una Type-C da 60W. Questo modello arriverà per il momento solo negli USA a 499$.

Eufy Security Video Doorbell Dual

Passiamo ora allo smart home, dove con il nuovo campanello video Eufy Security permette di avere una piena visione delle persone esterne che vengono verso la nostra abitazione. Infatti, è dotata di una doppia videocamera 2K e Full HD, che permettono un angolo di visione a 160° e una ripresa posteriore fino a 120°. Il tutto è poi gestito in maniera smart tramite AI. Il prezzo di questo campanello in Europa è di 249€. Anche qui, trovate tutte le info sul sito dedicato.

Nebula Cosmos Laser 4K e Cosmos Laser

E veniamo, infine, alla vera novità di Anker per il CES 2022: i proiettori portatili. Parliamo infatti di Nebula Cosmos Laser 4K e Cosmos Laser, che come recita il nome, differiscono nella risoluzione, visto che il secondo è in Full HD. Entrambi sono dotati di Android TV e restituiscono una luminosità da 2.400 ANSI Lumen. Quanto al sistema audio, ci sono 4 speaker sul Laser 4K e 2 sul modello Laser. In Europa arriverà solo la variante top ad un prezzo di 2.199€. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

