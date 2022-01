Amazon Echo Show 15 ufficiale in Italia: Alexa diventa un quadro per la vostra casa

Gli Echo Show di Amazon sono ormai in ogni casa e sono sempre più utili. Ma il colosso dell'eCommerce ha fatto uno step in più e ha portato in Italia quella che potrebbe essere la soluzione Alexa definitiva: Amazon Echo Show 15, il primo quadro/monitor smart dell'azienda.

Amazon Echo Show 15: le caratteristiche principali del quadro smart con Alexa

Come si struttura quindi questo nuovo dispositivo Echo Show? Ovviamente, la prima differenza che salta all'occhio è la diagonale con cui si presenta. Infatti, abbiamo un pannello digitale da 15.6″ che, contornato da una vera e propria cornice ed una tela in bianco, si presta proprio come se fosse un quadro.

Da lì, scopriamo la prima feature, quella principale: una schermata Home personalizzabile con i widget Alexa che permette di gestire al meglio la nostra giornata e di tutta la famiglia attraverso calendari condivisi, lista della spesa e tanto altro. Ovviamente, da buon dispositivo smart, dall'Echo Show 15 potete gestire tutti gli accessori smart home, oltre che lasciare appunti o note per la famiglia e addirittura fare chiamate tramite Alexa.

Avete tutte le TV di casa impegnate? Con Echo Show 15 potete guardare tutto il meglio dello streaming su Prime Video, Netflix e tanti altri, o anche ascoltare podcast e audiolibri. Insomma, oltre che un quadro, può essere il vostro monitor smart di fiducia. Anche perché, tramite un supporto venduto separatamente, potete utilizzarlo anche su un mobile, come qualsiasi Echo Show.

Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo Echo Show 15 è disponibile su Amazon nel nostro paese in pre-ordine a partire da oggi, 20 gennaio 2022, al prezzo di 249.99€. Possiamo definirlo un prezzo più che onesto per quello che offre, vista la completezza dei dispositivi del sito eCommerce. N.B. se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

