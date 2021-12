Il Natale di ZTE è ricco di doni: Axon 30 Ultra in sconto e tanti Coupon esclusivi

Come praticamente da sempre, le festività natalizie l’occasione giusta per acquistare prodotti in offerta, che sia per se stessi o per fare un regalo. Tanti brand presentano le loro proposte e tra questi c’è sicuramente ZTE, che ha avviato la sua campagna di offerte di Natale proponendo i top gamma Axon 30 e 30 Ultra in sconto ma soprattutto tanti interessanti Coupon esclusivi da utilizzare sui vari prodotti sullo store.

Ecco tutte le iniziative per il Natale ZTE tra offerte e Coupon

Offerta lampo ZTE Axon 30 e 30 Ultra più regalo

La prima iniziativa di cui vi parliamo è quella relativa al super sconto che ZTE ha posto sui propri Axon 30 e 30 Ultra, che calano rispettivamente di 50$ e 100$ ma l’offerta lampo non finisce qui: infatti, lo store vi regala anche un utile speaker Bluetooth per ascoltare la vostra musica o i vostri contenuti multimediali in generale.

Lo sconto sui flagship ZTE apre le porte a dispositivi molto capaci: potete acquistare infatti ad un ottimo prezzo uno smartphone come Axon 30 che si avvale di una fotocamera frontale sotto il display totalmente rinnovata e proprio questa sua peculiarità gli permette di avere un display totalmente libero così da poter guardare tanti contenuti in streaming o giocare alla massima potenza anche grazie al chipset Snapdragon 870.

Per chi vuole invece il massimo sia dalle prestazioni, sia dal comparto multimediale, Axon 30 Ultra è ciò che può fare per voi: lo Snapdragon 888 è tra i chipset più potenti, se non proprio il più potente, per poter giocare senza limiti. Ma anche la fotocamera può essere considerata leader di settore, visto che è il primo smartphone a montare ben tre sensori a 64 MP, come nessun altro dispositivo ha mai fatto.

Ricordiamo che l’offerta per Axon 30 è valida solo dalle 13:00 del 15 dicembre fino alle 13:00 del 16 dicembre 2021, mentre quella del modello Ultra parte proprio dalle 13:00 del 16 dicembre fino alle 13:00 del 17 dicembre 2021.

Coupon esclusivi

Se pensavate fosse finita qui, ZTE ci sorprende ancora con le sue iniziative di Natale ponendo l’attenzione su una serie di Coupon esclusivi del suo store. Ma come si ottengono questi vantaggi? In due semplici passaggi, riuscirete ad accedere a tutti quelli messi a disposizione per gli utenti. Infatti, bisogna registrarsi alla mailing list del sito e aprire tutte le Christmas Box della pagina dedicata al fine di ottenere il dono predisposto.

Ma quali sono questi Coupon esclusivi? Sebbene siano tanti e diversi, sono comunque a tiratura limitata e per questo veli riportiamo di seguito:

5$ di sconto per tutti gli smartphone (300 Coupon)

10$ di sconto su tutti gli smartphone (200 Coupon)

20$ di sconto per Axon 30 Ultra (100 Coupon)

ZTE Livebuds acquistando Axon 30 Ultra (50 Coupon)

50$ di sconto (20 Coupon)

Insomma, un’offerta imperdibile e sicuramente molto ricca, che ci permette di approcciare al massimo al mondo ZTE, che basa la sua filosofia nell’innovazione continua e che punta a fare da apripista al settore di competenza, come vi raccontiamo in questo estratto dedicato. Inoltre, vi lasciamo la pagina dedicata all'iniziativa dove troverete tutte le iniziative sopracitate. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

