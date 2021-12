Luci sempre perfette con la plafoniera smart di Yeelight, ora a prezzo super

Le offerte di TomTop continuano con un ennesimo accessorio proposto ad un prezzo super: la plafoniera smart Yeelight YLXD76YL torna in sconto con un'offerta da non sottovalutare, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. Imperdibile a questo prezzo!

La plafoniera smart Yeelight YLXD76YL scende al miglior prezzo, con spedizione EU

La plafoniera smart Yeelight YLXD76YL è una soluzione intelligente e pratica, facile da montare e da utilizzare. Il dispositivo è in grado di offrire una temperatura tra i 2700K ed i 6000K, con una potenza di 23W ed una luminosità massima di 2000 lumen. Ovviamente sono presenti i controlli tramite smartphone, grazie al supporto Wi-Fi e Bluetooth. Completa il quadro un design minimale e sobrio, perfetto per qualsiasi ambiente.

La plafoniera smart Yeelight YLXD76YL scende ad un prezzo super interessante grazie alla nuova offerta dello store TomTop, con tanto di spedizione dai magazzini europei. Trattandosi di un'offerta limitata vi consigliamo di affrettarvi, se interessati. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

