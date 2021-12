Aspettando Natale con Xiaomi: partono le offerte dello store ufficiale!

Ormai questo periodo sta dando del filo da torcere perfino al Black Friday: siamo nel pieno di dicembre e sono in tanti ad aver dato il via alle varie promozioni per i regali. Se state pensando ad un Natale tech, allora di certo le offerte di Xiaomi faranno al caso vostro con smartphone, indossabili, smart TV e tanto altro in sconto nello store ufficiale!

Il Natale tech di Xiaomi è arrivato: cominciano gli sconti per i regali!

Le offerte per i regali di Natale tech di Xiaomi dureranno fino al prossimo 19 dicembre e – come da tradizione – permettono di beneficiare di sconti su smartphone e accessori intelligenti, ma anche di varie iniziative. Ad esempio, effettuando l'accesso al sito ogni giorno si riceverà un regalo differente (come 200 Mi Point, oppure un buono sconto del valore di 5€ spendibile nella categoria smartband). Quindi conviene dare un'occhiata allo store ufficiale di Xiaomi ogni giorno, in modo da non perdere nessun premio.

Inoltre vi segnaliamo la presenza di uno sconto aggiuntivo di 30€ con una spesa di almeno 500€, valido su tutti i prodotti tranne l'ultimo Xiaomi 11T Pro. A proposito dei flagship del brand, il modello 11T da 8/128 GB viene proposto in offerta a 399.9€ mentre se cercate una smart TV 4K, la versione P1 da 50″ è disponibile a 399.9€. Immancabile l'iconica Xiaomi Mi Band 6 (a 34.9€) così come il recente Xiaomi 11 Lite 5G NE (a 329.9€ nella versione da 6/128 GB). Per concludere la nostra breve panoramica, il top di gamma Xiaomi 11T Pro viene proposto in sconto (a 599.9€) con Watch Lite in regalo.

