Xiaomi Pay fa dei passi in avanti: quale sarà il suo futuro?

Nel corso degli ultimi mesi si è tornato a parlare di Xiaomi Mi Pay grazie al servizio NFC Pay Strap, svelato ma non ancora annunciato ufficialmente. Intanto, la piattaforma di pagamento della compagnia di Lei Jun è stata protagonista di un nuovo marchio registrato in patria, ossia Xiaomi Pay (senza l'iconico prefisso Mi): tira aria di novità, ma resta da vedere se queste arriveranno anche alle nostre latitudini.

Xiaomi Pay è il nuovo marchio registrato: qualcosa bolle in pentola?

Prima di procedere oltre, è bene fare alcune precisazioni. Il servizio di pagamento Xiaomi Mi Pay è già uscito fuori dalla Cina ed è approdato nel continente europeo; tuttavia per ora è disponibile solo ed esclusivamente in Russia. Comunque, questi grandi cambiamenti potrebbero indicare qualcosa di più: che Xiaomi sia intenzionata a portare il suo servizio di pagamento virtuale anche nel resto dell'Europa? Di recente la casa di Lei Jun ha ricevuto l'approvazione per il marchio Xiaomi Pay, senza Mi. Anche se riguarda la Cina, gli utenti in patria non sono mai stati particolarmente attaccati al prefisso; quest'ultimo riguarda principalmente il pubblico occidentale. Insomma, è probabile che Xiaomi stia pensando ad un rebrand del servizio di pagamento e magari questa novità potrebbe estendersi anche fuori dai confini cinesi.

Non a caso, di recente abbiamo avuto l'annuncio relativo al cinturino NFC per i pagamenti contactless: il primo mercato sarà l'India ed è probabile che questo possa fungere da test per portare questo servizio anche in altri paesi.

Insomma, unendo tutti i puntini viene da chiedersi se l'azienda cinese non stia pensando ad un'espansione della piattaforma di pagamento, magari proprio con il nome di Xiaomi Pay e con un possibile debutto in Europa (stavolta, per davvero). Come al solito in questi casi, si tratta di ipotesi e per ora manca una conferma da parte dell'azienda.

