Xiaomi Monitor 4K Pro è in arrivo: svelata data di uscita e prime caratteristiche

Xiaomi, nel corso degli ultimi anni, ci ha abituati abbastanza bene con i monitor PC, che siano da gaming o da lavoro. Mancava però un dettaglio al catalogo Xiaomi e cioè un monitor 4K, che il brand ha annunciato lancerà molto a breve con caratteristiche molto interessanti.

Xiaomi Monitor 4K Pro: tutto ciò che sappiamo

A rivelare la nuova soluzione Xiaomi è stata la stessa azienda su Weibo, spiegando che il nuovo monitor sarà il primo con risoluzione 4K e dalle prime immagini risulta essere un pannello abbastanza esteso e soprattutto apprendiamo che coprirà il 99% della gamma cromatica Adobe RGB e DCI-P3, quindi sarà indicato per un utilizzo professionale nell'ambito della grafica. Non conosciamo purtroppo quale sarà la diagonale del pannello, ma come già anticipato, potrebbe essere molto estesa. Inoltre, non è ancora chiaro se ci ritroveremo un pannello a 16:9 o con un altro form factor.

Ma quando arriva il nuovo Xiaomi Monitor 4K Pro? Il brand ha annunciato che il nuovo schermo da ufficio sarà presentato il prosismo 4 dicembre 2021 e chissà che questa data non possa essere propizia anche per il nuovo Xiaomi 12. Per il prezzo, non abbiamo vere indiscrezioni, ma secondo un leak, dovrebbe essere molto conveniente, quindi si accende la curiosità di vederlo in tutte le sue sfaccettature.

