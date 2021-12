MIUI 13: scarica gli sfondi ufficiali di Xiaomi | Download

Assieme a 12, 12 Pro e 12X è stata lanciata la MIUI 13, rinnovando l'esperienza software degli smartphone Xiaomi a partire dall'estetica, anche con i nuovi sfondi ufficiali. Nell'articolo dedicato al nuovo major update abbiamo parlato di come la UI cambi: le prestazioni migliorano, la sicurezza si consolida e l'interfaccia viene ritoccata qua e là. Per esempio, avete visto com'è cambiato il Centro di Controllo con l'aggiunta del Magic Center?

Voglia di MIUI 13? Ecco gli sfondi ufficiali di Xiaomi per il tuo smartphone

Per la realizzazione della MIUI 13, Xiaomi ha collaborato a fianco di Beauty Science per la creazione di sfondi animati che celebrano la creazione dei cristalli. Ma oltre a essi ci sono anche sfondi statici più classici, disponibili anche per coloro che non hanno uno smartphone Xiaomi.

I nuovi sfondi della MIUI 13 includono ben 41 immagini, disponibili in alta risoluzione a 1640 x 3200 pixel, quindi ideali anche per chi ha uno smartphone con schermo Quad HD+. Se voleste scaricarli, li trovate tutti al seguente link:

Scarica gli sfondi ufficiali della MIUI 13

