Questo è Xiaomi 12: eccolo nel primo video ufficiale

Mettendo da parte i dubbi sull'esistenza o meno del modello Ultra, una cosa è certa: Xiaomi 12 sta arrivando e adesso possiamo conoscerlo meglio. Dopo il lancio del primissimo Moto Edge X30, il top di gamma next-gen Xiaomi sarà il primo esponente con Snapdragon 8 Gen 1 su larga scala. E visto che sarà uno dei primi flagship ad arrivare sul mercato globale, Italia compresa, c'è una certa curiosità sullo scoprire quali novità porterà con sé. Dopo aver dibattuto in lungo e largo sulle sue presunte specifiche tecniche, ecco che adesso possiamo scoprire come sarà fatto fisicamente.

Aggiornamento 25/12: dopo render e immagini, abbiamo il primo video ufficiale di Xiaomi 12. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Ecco a voi Xiaomi 12: un noto insider ci svela lo smartphone a 360°

Grazie al lavoro del solito insider OnLeaks, ora abbiamo i render ufficiosi che ci rivelano l'aspetto esteriore di Xiaomi 12. Seppur non siano senz'altro immagini ufficiali, Steve Hemmerstoffer ha dimostrato reiterate volte di azzeccarci sempre. Pertanto non siamo di fronte ai soliti render di dubbio gusto che circolano sui social asiatici, bensì a immagini che al 99,99% ci mostrano come sarà fatto la nuova macchina ammiraglia di Xiaomi.

Ecco, quindi, che Xiaomi 12 ci rivela l'ennesimo cambio di design rispetto alla scorsa generazione. Se confrontato con Xiaomi 11, il frontale sembra quasi invariato, quindi con uno schermo curvo e sensore ID al di sotto, dotato però di selfie camera punch-hole centrale e non più col foro a sinistra. Si vocifera anche che dovrebbe essere abbandonato lo schermo Quad HD+ in favore di un più compatto e modesto (nonché meno energivoro) schermo da 6,2″ Full HD+. Le misure parlano di uno smartphone con dimensioni di 152,7 x 70 x 8,6 mm (11,5 sulla fotocamera) e una batteria da 5.000 mAh.

Il vero cambiamento lo vediamo sul posteriore, dove a cambiare non poco è il modulo fotografico. Non c'è più il modulo quadrato tondeggiante di Xiaomi 11, bensì una sorta di revival del modulo visto su Xiaomi 10T. Questo significa un segmento più rettangolare, piuttosto sporgente e con al suo interno tre fotocamere e il doppio flash LED.

Ecco Xiaomi 12 nei press render “ufficiosi” | Aggiornamento 24/12

Dopo aver visto dei render realizzati ad hoc, che ci hanno offerto una prima panoramica del design, è arrivato il momento di conoscere più da vicino Xiaomi 12. Il noto insider Evleaks ha pubblicato le prime immagini “ufficiose”, cioè le immagini stampa che ritraggono il design definitivo e ufficiale del top di gamma.







Nel complesso si tratta del medesimo dispositivo che abbiamo visto in precedenza: abbiamo un display da 6,28″ e un punch hole centrale per la selfie camera. Inoltre, in basso a sinistra sul retro è presente il logo di Xiaomi. Per quanto riguarda il modulo fotografico, troviamo un sensore principale da 50 MP accompagnato da due moduli aggiuntivi ed un doppio flash LED. Nelle immagini vediamo la versione bianca e quella blu, con un “normale” pannello in vetro, e quella verde, con una texture che sembra ruvida, quella che sembrerebbe essere ecopelle.

Abbiamo il primo video | Aggiornamento 25/12

Dopo tante immagini, mancava soltanto un video a mostrarci le fattezze di Xiaomi 12. E non un video render questa volta, bensì il primo vero video promozionale con cui lo smartphone ci viene svelato in tutte le sue tinte.

Nella breve clip possiamo apprezzare Xiaomi 12 in quattro colorazioni: nera, viola, azzurra e verde. Inoltre, possiamo vedere meglio il modulo fotografico e la sua particolare ripartizione dei sensori tramite linee perpendicolari.

Di recente, il flagship Xiaomi è stato protagonista di un leak “definitivo”, con tanti dettagli su specifiche e prezzi (ovviamente da prendere con le dovute precauzioni). Inoltre, per una maggiore completezza vi segnaliamo anche il nostro approfondimento dedicato alla gamma 12, con tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali.

